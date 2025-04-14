Hakkari’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Otluca köyü Golan mevkiindeki su kaynağında yaşanan kesinti, belediye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla giderildi.Sabah saatlerinde arızayı tespit etmek üzere yola çıkan Hakkari Belediyesi ekipleri, araçların çıkmakta zorlandığı bölgede kara bata çıka yaya olarak ilerlemek zorunda kaldı. Zorlu yolculuk sonrası 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası eteklerinde bulunan Golan bölgesine ulaşan ekipler, su kaynağındaki kesintiyi tespit etti. Ekiplerin çabasıyla şehrin su ihtiyacını karşılayan hat tekrar devreye alınarak yaşanan su sıkıntısı giderildi.