Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu öncülüğünde "Soykırıma lanet, direnişe bin selam" yürüyüşü düzenlendi.Ulu Camii önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları bulunan kalabalık, Bulvar Caddesi üzerindeki eski belediye binası alanına kadar yürüyerek, sık sık “Kahrolsun İsrail”, “Hakkari’den Gazze’ye bin selam”, “Yaşa Aksa direnişi”, “Yaşasın nehirden denize özgür Filistin”, “Kahrolsun soykırımcı İsrail” şeklinde sloganlar attı. İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un yaptığı duanın ardından konuşan Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu Başkanı Nihat Gür, Siyonist İsrail’in Gazze’de tam 365 gündür soykırım yaptığını belirterek, “Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlar şeytani Siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Emperyalizmin sınırsız desteği, Siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze’de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz var. Onun için terör rejiminin propaganda cihazlarının yaydığı bilgilere rağmen çekinmeden diyoruz ki Gazze’deki direniş; insanlığın, İslam’ın ve bizim onurumuzdur. Umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen Siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze’de direnen yiğitleri, Mümin ve Mümineleri ve şehitlerimizi tüm yüreğimiz ve dualarımız ile selamlıyoruz" dedi.