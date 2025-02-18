Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sahipli köpeklerin ücretsiz olarak kimliklendirilmesi ve aşılanması için protokol imzalandı.Valilikte düzenlenen imza protokol törenine Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, ilçe belediye başkanları, bazı kurum amirleri katıldı. Vali Ali Çelik, Hakkari’de hayvan hareketlerinin izlenmesi ve hastalıkların kontrolünün daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla sahipli köpeklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve aşılanması işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Çelik, "Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile başta çoban köpekleri olmak üzere sahipli köpeklerin kaydı alınacak ve aşıları yapılacak. Bu çalışmalar kapsamında mikroçip, pasaport, aşı ve uygulama bedelleri, hayvan sahipleri adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından karşılanacak. Protokol, 2026 yılı sonuna kadar geçerli olup, Hakkari genelinde 2 yıl süresince 3 bin sahipli köpek ücretsiz olarak kimliklendirilecek ve kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan köpeklerin takibi yapılacak, sokağa salınmalarının önüne geçilecek ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması sağlanacak. Ayrıca, aşı uygulamalarıyla da ilimizdeki hastalıkların kontrolü amaçlanacaktır" dedi.