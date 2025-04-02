Hakkari’de aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Hakkari Belediyesi, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları muhtemel su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağış nedeniyle bazı yolların tıkanması sonucu belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek aksaklıkları giderdi. Yer yer doluya dönüşen yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkilerken, Karayolları yetkilileri Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak kara yollarında seyahat eden sürücülere dere taşkınları ve taş düşmelerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.