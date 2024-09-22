Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, belediye ekipleri ise olabilecek taşkınlara karşı önlem aldı.Hakkari il genelinde yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağış, belirli aralıklarla devam ediyor. Belediye ekipleri olabilecek sel sularına karşı evleri dere yatağında bulunan vatandaşlara duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulundu.Öte yandan, itfaiye ekipleri ise çamurla kaplanan kent merkezini tazyikli su ile yıkadı.Meteorolojiden yapılan uyarıda ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün içerisinde devam edeceği öğrenilirken, trafik ve karayolları ekipleri de Hakkari, Van, Çukurca ve Şırnak yoluna çıkacak sürücülerin kaya düşmelerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarını yineledi.