Hakkari Belediyesi PMT ekipleri, çetin kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Hakkari Belediyesi, kış mevsiminin getirdiği olumsuzluklara karşı önceden planlanmış stratejiler uygulayarak, şehrin tüm bölgelerine eşitve hızlı ulaşım sağlamayı hedefliyor. Vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve zorlu hava şartlarında dahi hizmet aksamasını önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarını yoğunlaştıran belediye PMT ekipleri, faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Hava şartlarının hizmetlerimize engel olmasına izin vermiyoruz. Önümüzdeki günlerde de PMT çalışmalarının aksamaması ve hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımızı planlı ve programlı olarak sürdüreceğiz" dediler.Vatandaşlar ise belediyenin bu kararlı yaklaşımını olumlu karşılarken, hizmetlerin kış şartlarına rağmen aksamadan sürdürülmesinin yaşam kalitelerine doğrudan yansıdığı belirtildi.