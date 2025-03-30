Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren bayram tatilinin ilk gününde nöbetçi fırın ve lokantaları denetledi.Zabıta ekipleri, 9 günlük bayram tatili için hazırladıkları nöbet çizelgesine göre fırın ve lokantaların açık olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanacağı konusunda daha önce uyarı yapan zabıta ekipleri, işletmeleri denetledikten sonra esnafın bayramını kutladı. Yapılan denetimler sonucunda, işletmelerin kurallara uygun şekilde hizmet verdikleri tespit edildi.