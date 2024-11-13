Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ‘Afet Farkındalık, Deprem Anı ve Tahliye Eğitim Tatbikatı’ yapıldı.Düzce depremi yıl dönümü kapsamında anma ve farkındalık amacıyla Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine Hakkâri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından "Afet Farkındalık ve Yangın Güvenliği" eğitimleri verildikten sonra "Deprem Anı Tahliye" tatbikatı yapıldı. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibinin katıldığı tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.Senaryo gereği siren çalmasıyla ilgili birimler olay yerine intikal ederek, kurumdaki personeli tahliye etti. İçeride kalan yaralılar ise sedye ile ambulanslara taşındı. Binada çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, 6 katlı binada mahsur kalanlar ise yine itfaiye ekibi tarafından büyük bir titizlikle kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı.