Hakkari’de yerleşim alanına inen kurt sürüsü yiyecek ararken görüntülendi.Kentte etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü Yukarı Merzan Mahallesi’nde görüntülendi. Kurt sürüsü bir süre mahallede yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Mahalleli Remziye Kaya, “Gece dışarıdan sesler duyduk, pencereye çıktığımızda kurt sürüsünü yiyecek ararken gördük. Telefonla kayda aldık, çok yaklaşmadan uzaklaştılar ama endişelendik” dedi.Yetkililer, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ve yerleşim alanlarına yaklaşabildiklerini belirterek, vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.