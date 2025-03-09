Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulamayınca yerleşim merkezine inen kurda köpekler saldırdı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.Yüksekova ilçesinde dağların karla örtülmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar bir bir ilçede görülmeye başlandı. Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt da yerleşim merkezine indi. Esentepe Mahallesi Pizok Evleri mevkiinde bir iş yerinin önüne gelen kurda çok sayıda köpek saldırdı. Köpeklerin köşeye sıkıştırdığı kurdun oldukça bitkin olduğu görüldü. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, bir süre kavga eden köpekler ve kurt daha sonra gözden kayboldu. Olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesi ve etrafta kimsenin olmaması sevindirici bir durum oldu.