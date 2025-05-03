Hakkari’nin Çukurca ilçesi Geçimli köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Geçimli köyü mevkiinde gün boyunca kayalıklarda mahsur kaldığı bildirilen keçi yavrusu için köylülerin ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Sarp kayalıklarda başlatılan kurtarma çalışmasında, ekipler keçi yavrusunu seslenerek bulunduğu yerden kayalıkların ortasına kadar yönlendirdi. Ardından bölgeye uzatılan itfaiye merdiveni sayesinde keçi yavrusu güvenli bir şekilde kurtarıldı.Keçinin sahibi ve köy halkından Sacit Araz, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, gün boyunca mahsur kalan keçi yavrusunu sağ salim kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.