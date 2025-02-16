Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuk havaya rağmen hafta sonu kenti kar ve buzdan arındırmak için durmaksızın çalıştı.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün boyunca gece gündüz demeden karla mücadele ederek kent merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıdı. Ayrıca, gizli buzlanmanın yol açtığı tehlikelere karşı 15 farklı mahalle, çarşı merkezi ve ara sokaklarda yoğun tuzlama çalışmaları yapıldı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipleri yerinde denetleyerek çalışmaların aksamasız sürdürülmesi için gerekli talimatları verdi. Mahmutoğlu, ekiplerin herhangi bir aksaklığa yer vermeden görevlerini yerine getirmelerini sağlamak adına koordinasyonu yakından takip etti.Belediyenin farklı birimlerinden oluşturulan 40 kişilik kar timi, özellikle araçların ulaşamadığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Mahmutoğlu, kar timinin çalışmalarını yerinde izleyerek kendilerine kolaylıklar diledi.Kent merkezi tamamen kardan temizlendikten sonra, ekipler mahallelerde yol genişletme çalışmalarına devam etti. Karla mücadele ekibi, yollar açıldıktan sonra vatandaşları yola kar atılmaması konusunda uyarırken, kentin genel ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.