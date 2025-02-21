Hakkari’de gece başlayan karla mücadele çalışması sabah saatlerine kadar devam etti.Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla 20 iş makinesiyle gece boyunca çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40, kent merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde de devam eden çalışmalar kapsamında buzlanan yollar düzenli olarak tuzlanarak güvenli hale getirilmeye çalışılıyor.Okulların bir gün sereyle tatil edildiği kentte, çarşı merkezinde sağlı sollu park edilen araçlar, belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla sürücüler, araçlarını kaldırmaları konusunda uyarıldı.Kentteki karla mücadele çalışması aralıksız olarak devam ediyor.