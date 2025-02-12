Hakkari’de kayak merkezine gitmek isteyen bir aile, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 5 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Hakkari Otluca köyü Kayak Merkezi gitemeye çalışan ve içerisinde 3’ü çocuk 5 kişinin bulunduğu araç kara saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) üzerinden kayak merkezine giden bir aracın kara batması sonucu mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde rüzgardan ve yağan kar yağışından dolayı aracın kar içine battığı ve içindeki vatandaşların donma tehlikesi geçirdiği görülmesi üzerine AFAD ekibi, 3’ü çocuk 5 vatandaşı mahsur kaldığı yerden alarak güvenli bölgeye götürdü.Ardından aracın kardan çıkarılması için İl Özel İdaresi’nden kepçe talep edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araç da güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.