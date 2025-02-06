Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yoğun bir mesai harcıyor. Karla mücadele kapsamında oluşturulan yaklaşık 40 kişilik "kar timi", iş makinelerinin giremediği cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ana arterlerde ise belediyeye ait iş makineleri aralıksız olarak yolları açık tutmaya çalışıyor.Özellikle dar sokaklarda uygunsuz park edilen araçlar ekiplerin işini zorlaştırırken, zabıta ekipleri vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi. Kentin 15 farklı mahallesinde gece boyunca süren çalışmalar, gündüz de devam etti. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte il özel idaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Bazı vatandaşlar ise Hakkari’nin karla güzel olduğunu belirterek, daha çok yağmasını istedi.