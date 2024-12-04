Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Gupsi TOKİ konutları bölgesinde gündüz saatlerinde görülen bir kurt, çevrede yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.Kurt, konutlara oldukça yakın bir mesafede görüntülendi. Yerleşim alanına bu kadar yaklaşması görenleri hayretler içerisinde bırakırken, bazı vatandaşlar ise durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Olay sonrası vatandaşlar, yetkililerden bölgede önlem alınmasını talep etti.Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinleri, “Kurtların yaşam alanlarına saygı duyuyoruz ancak yerleşim alanlarına bu kadar yakın olmaları çocuklarımız ve evcil hayvanlarımız için tehlike oluşturuyor. Daha önce Tümsek köyü ile Merzan Mahallesi’nde de kurt görüntülenmişti” dediler.Uzmanlar ise yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının daralması ve besin kaynaklarının azalması nedeniyle yerleşim yerlerine daha sık yaklaştığını ifade ettiler.