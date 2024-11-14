HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet gümrük kaçağı fincan takımı, 3 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 10 adet gümrük kaçağı kulaklık, 12 adet gümrük kaçağı elektrikli ısıtıcı, 18 kilogram gümrük kaçağı tütün, 23 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 25 kilogram gümrük kaçağı çay, 125 çift gümrük kaçağı ayakkabı, 200 adet gümrük kaçağı termos, 173 adet gümrük kaçağı şemsiye, 9 bin 681 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 974 adet gümrük kaçağı giyim malzemesi ele geçirildi. Yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.