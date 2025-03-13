HAKKARİ (İHA) – Irak’ta meydana gelen ve Hakkari’de de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir ailenin ev kamerasına yansıyan anlar, iç mekan güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.11 Şubat 2025’te saat 21.03’te Irak’ın Erbil bölgesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Hakkari’de de hissedildi. Deprem anında evde bulunan Elsem bebek ve ailesinin yaşadığı anlar, evde kurulu kamera tarafından kaydedildi. Sarsıntı sırasında Elsem bebeğin verdiği tepkiler dikkat çekerken, evde bulunan eşyaların sabitlenmiş olması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Özellikle sağlam duvara monte edilen dolaplar, devrilmeyerek güvenliği sağladı.Deprem sırasında en büyük risklerden biri, eşyaların devrilmesi ya da çıkış yollarını kapatarak tahliyeyi zorlaştırmasıdır. Hakkari’deki bu evde alınan güvenlik önlemleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Uzmanlar, muhtemel depremlere karşı ev içi güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de, evlerin güvenliği için eşyaların sabitlenmesi, acil çıkış yollarının açık tutulması ve sarsıntı anında doğru hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Elsem bebeğin depreme yakalandığı anların bu konuda bilinçlenmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydettiler.