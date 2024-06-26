Hakkari’de “Depremle yaşamayı öğreniyorum” konulu konferans düzenlendi.Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İnşaat Mühendisi Şaban Arslan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mühendis Arslan, slayt gösterimi ile deprem öncesi, anı ve sonrası alabileceğiniz önlemler nelerdir? Deprem olurken nasıl davranılmalı, kentsel dönüşüm, çarpık ve inşaatlardaki mühendis hatası konuları hakkında detaylı bilgi verdi. Arslan, “İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük afetlerin başında şüphesiz depremler, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde art arda oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu artık bilinen bir gerçektir. ‘Biz yapacaktık, keşke yapsaydık, önlem alsaydık’ demeyelim, deprem felaketi ile mücadele etmeyi öğrenmeyi öğrenelim, deprem gerçeğini unutmayalım ve unutturmayalım. Elimizi hepimiz taşın altına koyup şehrimiz için planlar yapalım" dedi.