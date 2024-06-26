Iğdır’da bir vatandaşın yolda yaralı halde bulduğu yavru leyleği kendi çabalarıyla besleyip bakımını üstlenmesi takdir topladı.Iğdır’da vinç işletmeciliği yapan Keremcan Ardin, Aralık ilçesi Gödekli köyüne araç çekmek için vinci ile yola çıktı. Keremcan Ardin, seyir halinde iken yol kenarında bulunan elektrik direklerin üstündeki yuvadan yavru bir leyleğin düştüğünü gördü. Yavru leyleğin yanına giden Ardin, yavru leyleğe araç çarptığını fark etti. Ardin, ilk başta ne yapacağını bilemezken, hayvanın zayıf ve aç olduğunu fark etti. Hemen elindeki su şişesinden bir miktar su verdiği yavru leyleği kucağına alarak iş dönüşü açık veteriner bulayınca evine götürdü. Kendi imkanları ile yavru leyleği besleyen Ardin, yaralara da yanındaki kremlerden sürdü. Ardin, ertesi gün yavru leyleği Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Ekipler tarafından teslim alınan yavru leylek tedavisi ardından doğaya bırakılacak. Vatandaşlara hayvanların bakımına duyarlı olma çağrısında bulunan Ardin, "Aracımız Gödekli’ye araç çekimi için gitmişti. Giderken yavru bir leyleğin yol ortasında araç çarptığını ve yaralı olduğunu gördüm. Hem yavru leylek olması hem de bu sıcak havada bu şekil yavrunun bırakılması yanlıştı. Ben yavru leyleği alarak bakım ve beslemesini yaptım. Daha sonra da yavru leyleği Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettim" dedi.