Hakkari Belediyesi, yıllardır çözülemeyen vahşi depolama alanını kapatarak çöplerin bundan sonra katı atık tesisine taşınacağını duyurdu.Hakkari kent merkezi ve ilçelerden toplanan katı atıkların, şimdiye kadar Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Yüksekova yolundaki araziye gelişigüzel döküldüğü için hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyordu. Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatları üzerine uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen çöplerin nereye taşınacağı konusu çözüldü. Yaklaşık 10 gün içinde alan düzeltme ve istasyon kurma süreci tamamlandıktan sonra çöplerin doğrudan Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana kurulan katık atık tesisine taşınacağı belirtildi.Belediye yetkilileri, "Artık kent merkezi ve ilçelerden toplanan çöpler tesisimize taşınıyor. Çöpler burada ayıklanıp, ekonomiye kazandırılabilecek. Daha önce vahşi çöp depolama alanlarımız vardı. Onlar tamamen kapatılacak. Buraları yeşil alana çevireceğiz. Artık Hakkari’de çöp sorunu olmayacak" dedi.