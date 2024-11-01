Hakkari’de çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 32 yıl hapis cezası bulunan 2002 doğumlu D.K. isimli şahıs, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şemdinli ilçesinde yakalandı. D.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlu ile mücadele kapsamında çalışmalara 7/24 aralıksız devam edilecektir" denildi.