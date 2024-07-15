HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Vali Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleşti.Hakkari’de Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 7-13 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olaylar ile bir önceki yılın aynı tarihlerinde meydana gelen olayların analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda konuşan Vali Çelik, "Hakkari’de 7-13 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla; Hırsızlık suçlarının yüzde 400 oranında azalmasında, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 200 oranda artmasında, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 400 oranında artmasında ve dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 55 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.