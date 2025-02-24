Hakkari’de gece saatlerinde havanın sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar buz tuttu.Hakkari’nin Biçer Mahallesi’nde ağaçların soğuk hava nedeniyle buz tutması, kartpostalları aratmayan manzaralar oluşturdu. Sabah erken saatlerinde vatandaşlar kırağıyla kaplanmış ve buz tutmuş ağaçların eşsiz görüntüsünü paylaştı.Buz tutmuş ağaçlar, adeta Sibirya’nın kış manzaralarını andıran bir görsel şölen sunuyor. Doğanın bu etkileyici görüntüsü, kış mevsiminin büyüleyici güzelliğini gözler önüne seriyor.Dondurucu soğukların ciddi boyutlara ulaştığını belirten Hakkarililer, akşamları kombileri 60 dereceye çıkartmalarına rağmen yeteri kadar ısınmadıklarını belirttiler.