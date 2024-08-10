Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 39 kişi tutuklandı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari genelinde; 6 kasten öldürme, 10 dolandırıcılık, 11 hırsızlık, 10 narkotik, 32 siber, 4 terör, 25 KOM ve 25 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 123 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 39 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.