Hakkari’deki üs bölgelerinde 3 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölgelerinin yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılmaya çalışılıyor. Yüksek rakımlı dağlarda vatan nöbeti tutan Mehmetçik’in ulaşımını sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.Kapalı bulunan üs bölgesi yollarının da kısa sürede açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen mücadeleye devam ediyor.