Hakkari’de 3 gün önce başlayan ve yerin 2 metre altına kadar kazılarak bulunan su arızası giderildi.Hakkari Yeni Mahalle Akan semtinde tıkanan içme suyu şebekesi için belediye su ve arıza ekibi harekete geçti. Yapılan 3 gün 3 gecelik çalışma sonucunda takınan içme suyu şebekesi 2 metre yerin altında tespit edildi. Hatların yapılan binaların altında geçmesi üzerine ekipler yer yer zor anlar yaşadı.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilin jeolojik yapımı nedeniyle birçok noktada yer altında toprak kaymaları olduğunu belirterek, “Su şebekeleri yerinde çıkıyor. Yeni Mahalle Akanlar semti sakinlerinin içme suyu hattı da tıkanmıştı. 3 günlük çalışma sonucunda tıkanan şebekeyi tespit ettik. Su hatları evlerin altında geçtiği için su almayan ailelere yeni hat çekerek su sıkıntılarını gidermiş olduk” dedi.