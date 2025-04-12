Hakkari’nin Medrese Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi kendini iple asarak intihar etti.Edinilen bilgilere göre, Medrese Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi H.D. (55), yakınları tarafından evinin bahçesinde odunlukta iple asılı halde bulundu. Durumu haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.H.D’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.