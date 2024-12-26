Hakkari’de zincir ve yerel marketler, kasaplar ve kafelere yönelik kapsamlı denetim yaptı.Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir ve yerel marketler, kafe ve kasaplara yönelik kapsamlı denetim yaptı. Bazı işletmelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler ise zabıtalar tarafından kent dışına götürülerek ima edildi. Denetim ekipleri marketlerin reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık karşılaştırıldı. Ayrıca ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelendi.Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını ifade ettiler. Çiftçi ve Demir, ”Fahiş farkı oluşan ürünleri ve raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünlere geçit vermeyeceğiz. Düzenli olarak denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlar da ürün alırken raf ve kasa arasındaki uyuşmazlığa dikkat etmelidir. Ürünün tarihini gözden geçirmeleri gerekir. Farklı fiyat gördüklerinde önce market sahipleri uyarılmalı, dikkate alınmadıkları takdirde ellerindeki alışveriş fişi ile bize başvursunlar. Denetim ekibi ayrıca birçok kafe, kasap ve kırtasiye satan işyerlerini ise büyük bir titizlikle denetlediler. İşletme sahiplerini uyaran denetim ekibi vatandaşlardan gelen şikayet üzerine gerekli cezai işlemi uygulayacak” dedi.