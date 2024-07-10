Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince uyuşturucu mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İran sınırından uyuşturucu madde getirileceği duyumunun alınması üzerine harekete geçen ekipler, Şemdinli ilçesi kırsalında Hudut Birlikleri ile koordineli yapılan operasyonda C.K. isimli şahıs at üzerinde getirdiği 2 adet çuval içerisine konulmuş 23 kilo 35 gram metamfetamine el konuldu. Gözaltına alınan C.K. ile ilgili adli işlemler başlatıldı" denildi.