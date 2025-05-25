Hakkari’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin destekleriyle 2. Yöresel Lezzetler Festivali düzenlendi.Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il ve ilçe halk eğitim merkezleri ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde düzenlenen festivalde kente özgü geleneksel yemekler tanıtıldı. Hakkari mutfağının zenginliği ve eşsiz lezzetleri, kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuldu.Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çelik, etkinliğin yalnızca bir tanıtım faaliyeti olmadığını, Hakkari’nin gastronomi potansiyelini ülke ve dünya kamuoyuna sunmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Vali Çelik, ayrıca daha önce düzenlenen Yöresel Otlar Festivaline de değinerek, "100’e yakın doğadaki şifalı otun sofralarımıza nasıl lezzet kattığını ve yüzlerce yemeğe tat verdiğini müşahede ettik. Hakkari bu geniş yelpazesiyle, endemik bitkiler ve bu bitkileri lezzete dönüştüren maharetli eller sayesinde onlarca çeşit tat üretiyor" dedi.Vali Çelik, 81 ili ve 55 farklı ülkeyi görmüş biri olarak Hakkari mutfağının eşsiz olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"Hakkari’de tattığımız lezzetler ve yemek çeşitliliği, dünyanın pek çok yerinde görülmüyor. Kıristen doğabaya, gılolden daha birçok özel yemekle Hakkari gastronomide marka olmaya aday."Festivalde vatandaşlara ücretsiz devin çorbası ikram edildi.