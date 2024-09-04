Hakkari’de değişik suçlardan yakalanan 50 kişiden 11’i adli makamlarca tutuklandı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Hakkari genelinde; 5 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 13 narkotik, 8 siber, 3 terör, 5 kaçakçılık ve organize suçlar, 15 ise diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 50 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 11 şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.