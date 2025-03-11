Hakkari Valisi Ali Çelik, Irak’ın Ernil kentinde meydana gelen depremdem Derecik olmak üzere tüm ilçelerde hissedildiğini ifade ederek, "İlçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir" dedi.Hakkari Valisi Ali Çelik depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.03’te Irak’ın Erbil kentine bağlı Mergasur bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem başta Derecik olmak üzere tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin" ifadelerine yer verildi.