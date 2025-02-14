Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.Yolcu güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan kontrollerde; taksimetre kullanımı, güncel tarifelere uyum ve yolcu taşıma kuralları incelendi. Denetimler sırasında bazı ticari taksi sürücülerinin kısa ve uzun mesafelerde taksimetre açmaması, olumsuz hava şartlarında yolcu almaması ve tarife güncellemelerini yapmaması gibi şikayetler değerlendirildi. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, yolculara yönelik de bilinçlendirme çalışmaları yaptı.