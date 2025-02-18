Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Ramazan ayında yapılacak hizmetleri anlatmak gayesiyle "Ramazan Ayı Özel Toplantısı" düzenledi.Merkez Ulu Cami’inde gerçekleştirilen toplantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Okuş, "Ramazan ayı her Müslüman’ın gönlünde özel bir yere sahiptir. Oruç, teravih, mukabele, zekat ve fitre gibi hasenatlarıyla her Müslüman’ın en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı bu mübarek ay, bir anlamda hasat ayıdır. Ramazan ayına az bir süre kaldı. Kendimizi ve camilerimizi bu mübarek aya hazırlamamız önemlidir. Bu minvalde, camilerimizi temiz tutalım. Camilerimizde bayanlar için hijyenik alanlar açalım. Çocuk ve gençleri camiye ısındıracak tutum ve davranışlar içerisinde olalım. Onları camiden alıkoyacak hareketlerden sakınalım. Cemaatimizi evlerinde ziyaret edelim. Yetim ve kimsesizleri koruyup, kollayalım. Bir kişi bile olsa ay boyunca vaaz ve mukabeleye devam edelim. Merkez Ensar ve Hacı Gür camilerinde hatimle teravih namazı kılınacağını cemaatimize duyuralım. Fitre ve zekat konusunda halkımızı bilinçlendirelim" dedi.