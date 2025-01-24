Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışması başlattı.İtfaiye ekipleri, kent genelinde yangın bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Hakkari Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, pansiyonlar ve kayak merkezinde öğrenci ve personele yangın güvenliği hakkında bilgi verilirken, yangın anında alınması gereken önlemler konusunda eğitimler verildi. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, vatandaşların yangın riskine karşı bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum müdahale yöntemlerinin de uygulamalı olarak anlatıldığını söyleyen Keskin; üniversite, okul ve kurumlarda verilen eğitimlerin kent genelinde farklı bölgelerde devam edeceği bildirdi.