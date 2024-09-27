HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından değişik okullardaki öğrencilere çevre bilincini aşılamak e sağlıklı yaşamı öğretmek amacıyla "Çevre bilinci eğitimi" vermeye başladı.Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geleceğin mimarı olan çocuklara çevre bilinci, çevreye duyarlılık ve sağlıklı yaşamı öğretmek için okullarda uzman öğreticiler tarafından eğitim veriliyor. Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu ile Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen eğitim programında öğrencilere çevrenin korunması, etrafa çöp atılmaması ve suyun tasarruflu kullanılması konularında slayt gösterimi ile bilgilendirme yapıldı.Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "İlimizde çevrenin korunmasına yönelik bilincin gelişebilmesi adına temel eğitim sınıflarından başlayarak yoğunlaştırılmış eğitimlerimize başladık. Eğitim esnasında farkındalık ve bilincin oluşması içinde küçük öğrencilerimiz için ikaz yelekleri ve şapkalar dağıttık” dedi.