HAK-İŞ Elazığ İl Başkanımız Sayın Gökhan Arpa'nın öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, konfederasyonumuzun 1 Mayıs bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada emeğin, adaletin, sendikal hakların ve sosyal dayanışmanın önemi güçlü bir şekilde vurgulandı.

Açıklamaya, HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Sayın İrfan Demirtaş ile çok sayıda sendika üyemiz de katılarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koydu.

Basın açıklamasının ardından Elazığ Belediyesi bünyesinde görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüklerinde çalışan HİZMET-İŞ üyelerimiz ziyaret edildi.

Elazığ Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliği kapsamında, 1 Mayıs günü dahi Namık Çiftçi Caddesi’nde mesai yapan emekçilerimize destek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, HİZMET-İŞ Elazığ Şube Başkanımız Gökhan Arpa ve sendika temsilcilerimiz, asfalt başında fedakârca çalışan üyelerimizle bir araya geldi, tatlı ikramında bulundu.

“Hedefimiz; sağlıklı ve sorunsuz bir altyapı!” şiarıyla başlatılan altyapı çalışmaları, Elazığ genelinde tüm hızıyla devam ederken, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ olarak emeğin değerini sadece meydanlarda değil, sahada da yaşatmaya devam ediyoruz.

Yaşasın Emek, Yaşasın Dayanışma, Yaşasın 1 Mayıs!

