Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, bu yıl 10. kez teknoloji meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.Adana’da gerçekleşecek olan bu büyük etkinlikte, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde pek çok yenilikçi proje yarışacak. Bu projeler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi ve T Turks Roket Takımı, final aşamasına kalarak büyük bir başarıya imza attı.Bu büyük başarıyı kutlamak ve takımları onurlandırmak amacıyla, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, her iki takımı makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Rektör Hacımüftüoğlu, takım üyeleriyle yakından ilgilendi ve başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Öğrencilerin özverili çalışmaları ve üniversitenin sunduğu desteklerin bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Hacımüftüoğlu; Atatürk Üniversitesinin, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.Rektör Hacımüftüoğlu: “Üretilen tüm parçaların yerli olması önemli”Rektör Hacımüftüoğlu, gençlerin TEKNOFEST gibi büyük bir platformda üniversitelerini temsil etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Sizler geleceğin teknolojilerini şekillendirecek, ülkemizin bilimsel ve teknolojik alandaki gücünü artıracak önemli birer değersiniz. Üniversitemiz adına sizlerle gurur duyuyorum. TEKNOFEST’teki yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bu süreçte tüm imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Gereken tüm desteği sizlere sunarak Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine yönelik güçlü adımlar atacağınıza yürekten inanıyorum” dedi. Her iki takımın da projeleri hakkında bilgi alarak, bu projelerin ülkemizin savunma ve teknoloji alanlarındaki gelişimine nasıl katkı sağlayacağına dair görüşlerini paylaşan Rektör Hacımüftüoğlu, üretilen tüm parçaların yerli olmasının önemine vurgu yaptı ve özellikle bu konuya yönelik öğrencilerin daha fazla çalışma yapmalarını tavsiye etti.Ziyaretin ardından; ATA AIT Simurg Savaşan İHA Ekibi ve T Turks Roket Takımı üyeleri, Rektör Hacımüftüoğlu’na teşekkürlerini sundular. Öğrenciler, kendilerine verilen desteğin ve üniversitenin sunduğu imkanların başarılarında büyük pay sahibi olduğunu belirten öğrenciler ayrıca, TEKNOFEST’te elde edecekleri başarılarla Atatürk Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler.