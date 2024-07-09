Hakkari’de olası bir depreme karşı dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2023 yılında yıktırılan ve yeniden inşasına başlanan Hacı Sait Camii hayırsever vatandaşların desteğiyle hızla yükseliyor.Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ikinci tabliyesinin beton atma aşamasına gelen cami inşaatında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Hayırsever halkın verdiği destek ile cami inşaatı hızla yükselmeye devam ettiğini ifade eden İl Müftüsü Fakirullahoğlu, “Her hayır işinde olduğu gibi Hacı Sait Camii inşaatında da halkımızı yanımızda görmek, maddi ve manevi desteklerini almak bizleri memnun etmektedir. Bilindiği üzere Hacı Sait Camii ilimizin en merkezi yerinde ve cemaat kapasitesi oldukça yüksek olan sembol camilerimizden biridir. İnşaat alanında uzman kişilere yaptırdığımız tetkikler neticesinde caminin olası bir depreme karşı dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine ilin valisi ve kanaat önderleri ile yapılan toplantı neticesinde yıkım kararı alındı. Allah’a şükürler olsun ki gerek yıkım ve gerekse yeniden inşa aşamasında bugüne kadar hiçbir nahoş durumla karşılaşılmadığı gibi caminin yeniden inşası için Hakkari Valisi Ali Çelik, resmi kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlarımızdan maddi manevi her türlü desteği aldık” dedi.Caminin tamamlanıp ibadete açılma aşamasına getirilmesi oldukça yüksek maliyetler gerektirdiğini Müftü Fakirullahoğlu; “İl ve gerekse il dışındaki hayırsever halkımızın desteklerine ihtiyaç duymaktayız. Halkımızın bunu bizlerden esirgemeyeceğine canı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle hayır işlerine maddi ve manevi katkı veren ve verecek olan herkese teşekkür eder, camimizin biran önce tamamlanarak ibadete açılmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.