Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’nde uzayıp giden Güzeldere Menderesleri’nin sisler arasındaki sonbahar manzarası hayranlık uyandırıyor.Sonbahar mevsimin gelmesiyle birlikte hazan renklerine bürünen vadide kıvrak şekilde uzayan mendereslerin sis bulutları arasındaki görüntüsü görsel şölen sunuyor. Fotoğraf sanatçıları Yüksel Kocaman ve Zafer Sunar tarafından havadan çekilen görüntülerde mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara hayranlık uyandırdı.