Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), yeni akademik döneme Filistin katliamını konu edinen "Vaveyla" adlı tiyatro oyunu ile açılış yaparak dikkat çekti. GSF binasının çeşitli alanları, sanat eserleri ve etkinliklerle donatılarak, şenlik havasında bir sergi ortamı oluşturulurken, tüm bölümlerin katılımıyla düzenlenen Güz Sergisi, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.Sergide; resim, grafik, geleneksel türk sanatları, tekstil ve moda, seramik, heykel, fotoğraf, sahne sanatları ve müzik bölümlerinin sanatçı-akademisyenleri ve öğrencilerinin eserleri yer alıyor. Etkinlik, GSF binasını adeta bir sanat sergi salonuna dönüştürürken, aynı zamanda çeşitli performatif çalışmalar da sergileniyor.GSF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, bu etkinliklerin her bölümün ortak katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, mekânı sanatla ve sanat eserleriyle kimliklendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Aydemir: “Fakültemiz binasına giren herkesin sanatla tanışmasını, yüzleşmesini ve sanatla iç içe olmasını sağlamak bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin sanatın kuşattığı bir mekânda eğitim alması hem çok değerli hem de gereklidir” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Aydemir, dünyada yaşanan zulümlere karşı bir duruş sergilediklerini vurgulayarak: “Barbarların, katillerin, zalimlerin, soykırımcıların kuşatması altında bulunan dünyamıza nazire yaparcasına, biz de bu binayı sanatın kuşattığı bir mekâna dönüştürdük. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.Sanatseverleri bir araya getirerek katılımcılara hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunmayı hedefleyen Güz Sergisi, sanatın gücünü ve toplumsal meseleleri gündeme getirme misyonunu gerçekleştirerek, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.