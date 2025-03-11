Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda geçmişi unutanların gelecekte aynı şeyleri yaşamak zorunda kalacaklarını hatırlattı.1916-1918 yılları arasında Ruslar tarafından işgal edilen "Erzurum’un Kara Günleri" denilen yıllarda Erzurum insanının Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledildiğini, şehrin yakılıp yıkıldığını vurgulayan Güzel, Erzurum’un 12 Mart 1918 yılında şanlı Türk Ordusunun şehri teslim almasından sonra hızla yaralarını sardığını, Atatürk’e kucak açtığını ve bu günlere ulaştığını söyledi.Erzurumlunun bu karanlık günlerden ders çıkardığını, özgürlüğün, vatan toprağının, bayrağın ve Türk Ordusu’nun değerini fazlasıyla sahiplendiğini ifade eden Güzel, "107. Yıl önce şehri düşman istilasından kurtaran ve 104 yıl önce bağımsız devlet olmanın mesajını dünyaya haykırdığımız İstiklal Marşımızın yazılmasına sebep olan tüm kahramanlarımızı saygı ve tazimle anıyor onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.