Elazığ’da şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan mobilyaları toplayıp yerine yerleştiren bir vatandaşın davranışı güvenlik kameralarına yansıdı. İşletme sahibi, bu duyarlı davranış için teşekkür ederek yardımsever vatandaşı iş yerine davet etmek istediklerini belirtti.Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan Özbahadır Mobilya’nın önünde, sabah saat 04.30 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle masa, sandalye ve çeşitli eşyalar savruldu. O sırada yoldan geçen duyarlı bir vatandaş, eşyaları fark ederek topladı ve eski yerine yerleştirdi. Bu anlamlı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah iş yerlerine geldiklerinde bazı eşyaların kırıldığını ancak düzenli olduğunu gören işletme sahipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde olayın farkına vardıklarını belirtti. İş yeri sahibi Muhammed Bahadır yaptığı açıklamada, yardımsever kişiye ulaşmayı umut ettiklerini belirterek, onu bizzat teşekkür etmek için beklediklerini ifade etti.“Bizi bulmasını isteriz, kendisine güzel bir hediyemiz olacaktır”İşletme sahibi Bahadır, “1998 yılından beri bu sektördeyiz. İki gündür kentte şiddetli fırtına hakim. Dün güvenlik kameramıza yansıyan bir görüntüyü fark ettik. Yoldan geçen bir vatandaşımızın gece 04.30 sularında yollara savrulan eşyalarımızı taşıyarak, bir köşeye istiflediğini gördük. Vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. O soğukta bizim eşyalarımızı taşıdığı için kendisini Özbahadır Mobilya’ya davet ediyoruz. Kahve içmeye davet ediyoruz. Ayrıca kendisine güzel bir hediyemiz olacaktır. Bize yardım ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Elazığ vatandaşı yardımseverdir, iyidir ve iyi niyetlidir. Bizi bulmasını isteriz” dedi.