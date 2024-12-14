Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağış ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere sıcak çorba ikramında bulunuldu.Ardahan Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik ile beraber sıcak sürücülere ve yolculara çorba ikramında bulundu.Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik, soğuk ve kar yağışlı havada uzun saatler bekleyen tır şoförleriyle sohbet ederek sıcak çorba ikramında bulundu. Tır şoförleri, Kaymakam Kestioğlu’nun ve Jandarma Komutanı Hüseyin Çevik’in kendilerini soğuk ve karlı havada düşünerek sıcak çorba ikramında bulunmasından dolayı teşekkür ettiler.