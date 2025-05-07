Van Devlet Tiyatrosu ekibi, ‘Seyyar Tiyatro’ projesi çerçevesinde ilçe ilçe gezerek çocukları tiyatro ile buluşturuyor.Van Devlet Tiyatrosu, Van Valiliği ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle tiyatroya gelmekte güçlük çeken dezavantajlı bölgelerdeki çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün ‘Seyyar Tiyatro’ projesini hayata geçiren Van Devlet Tiyatrosu, "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ve "Pantomim" gösterileri ile ilçe ve köylerde sahne kurarak çocukları tiyatro ile tanıştırıyor. Proje çerçevesinde ilk olarak Gürpınar Kültür Merkezi’nde çocukların karşısına çıkan Van Devlet Tiyatrosu ekibi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.Özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklara ulaşmayı amaçlayan Van Devlet Tiyatrosunun ileriki günlerde Çatak ve Gevaş ilçelerindeki çocukları da tiyatro ile buluşturacağı ifade edildi.