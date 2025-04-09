Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla son buldu.Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde Nazlıoğlu ve Eralan aileleri arasındaki husumet barışla son buldu. Güroymak ilçesindeki Norşin medresesinde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı barış yemeği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak konuşma ile devam etti, aile fertleri tokalaştı. Düzenlenen barış merasimine Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Güroymak Müftüsü Rıdvan Çelik, çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.