Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinde yapılan aramada 18 kilo 730 gram esrar, 70 bin 500 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı’nda yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu şahsa ait tırda arama yapılmıştır. Dorse bölümünde 18 kilo 730 gram esrar ve 70 bin 500 adet uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.