Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.Çetin geçen kış mevsiminin ardından ilçede sıcak hava yüzünü göstermeye başladı. İlçenin en önemli dinlenme alanı olan 15 Temmuz Parkı, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kışın stresini dinlenerek atarken, en çok da çocuklar günün keyfini çıkardı.Çocuklarıyla parka gelen Ceyhan Gezer, "Yüksekova’da bayağı soğuk havalar hakimdi. Birkaç gündür hava güneşli biz de günün keyfini çıkardık. Çocuklarımız da ayrı bir heyecanla burada oynuyorlar" dedi.Ailece parka gelen vatandaşlardan Bülent Atalay ise, "Biliyorsun kaç aydır havalar bayağı soğuk geçiyor Yüksekova’da. Sıcak havalar yeniden yüzünü göstermeye başladı. Biz de bugün ailece parka geldik. En güzel tarafı ise çocukların sıcak hava altında oynamaları. İnşallah hava düzelir" ifadelerini kullandı.