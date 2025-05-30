Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fytronix Yüksek Teknoloji şirketinde fotokatalitik sistem geliştirdi. UV, görünür ışık ve güneş spektrumunda foton yayabilen üç çıkışlı cihaz, sağlık, tarım, gıda, su arıtma, tekstil ve enerji gibi birçok alanda kullanım imkanı sunuyor.Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fırat Teknokent bünyesinde kurduğu Fytronix Yüksek Teknoloji firmasında fotokatalitik sistem geliştirdi. Üç yıl süren çalışmalar sonucunda ticari ürüne dönüştürülen cihaz, çeşitli alanlarda kullanım imkanı sunuyor. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, geliştirdikleri cihazın "Fotokatalitik Sistem" olarak adlandırıldığını ve üç farklı çıkışa sahip olduğunu belirtti. Yakuphanoğlu, fotokatalitik uygulamanın, ışık yardımıyla bir yarıiletken malzeme kullanılarak, kimyasal reaksiyonların hızlandırılma olduğunu kaydetti. Cihaz çıkışlarının farklı dalga boylarında foton yaydığını ifade eden Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Birinci çıkış UV bölgesinde 200-400 nanometre, ikinci çıkış görünür ışık bölgesinde 400-700 nanometre ve üçüncü çıkış ise 350-1100 nanometre aralığında güneş spektrumu yayıyor. Üçüncü çıkış, güneş ışığı ile aynı spektrumu veriyor" dedi."Üçüncü çıkış güneş ışığıyla aynı spektrumu vermekte"Cihazın kullanım alanları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Geliştirmiş olduğumuz sistemin adı, Fotokatalitik Sistem olarak geçiyor. Biz bu sistemi üretirken yaklaşık 2 yıl AR-GE ve 3’üncü yıl sonunda ticari ürüne dönüşecek şekilde cihazımızı tasarladık ve şu anda cihazımız üretimde. Cihazımızın üç farklı çıkışı var, üç farklı dalga boyu aralığına sahip. Foton yaymakta birinci bölge UV bölgesi, 200 nanometre ile 400 nanometrede, ikinci bölge olan görünür bölge, 400 nanometre ile 700 nanometre ve üçüncü bölgede ise güneş spektrumu yaymakta, 350 nanometre ile 1100 nanometre arasındaki tüm fotonları yaymakta. Üçüncü çıkış güneş ışığıyla aynı spektrumu vermekte. Cihazımızı, sağlık alanında kullanmak istediğimizde özellikle anti bakteriyel kaplamalar yaparak hastane ve okullarda anti bakteriyel yüzeyler geliştirilebilir. Mikrop tutmayan yüzeyler geliştirilebilir. Tekstil alanında kir ve bakteri tutmayan kumaşların üretiminde kullanılacak bir cihaz. Su arıtma sistemlerinde ise organik gidericilerin yok edilmesinde kullanılabilir. Tarım alanında zararlı artıkların yok edilmesinde kullanılabilir. Gıda sektöründe de ambalajların yüzeylerinde anti bakteriyel olarak kaplayabiliriz. Dolayısıyla gıdaların yüzeyinde bakterilerin oluşmasına engel oluruz. Enerji alanında, sistemin üçüncü çıkışını kullanarak suyu güneş ışığı ile parçalayarak, sudan hidrojen enerjisi üretebiliriz dedi. Hidrojen enerjisi geleceğin enerjisi olacak, elektrikli araç üretiminden sonra, elektrikli araçların yerine hidrojen gazı ile çalışan arabalar yer alacak. Farklı bir uygulama olarak karbondioksiti güneş ışınları ile parçalayarak, karbon dioksiti metana dönüştürebiliriz" diye konuştu.